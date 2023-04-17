Oğluyla aynı gün doğdu!

Oğuzhan Ayyıldız, "Oğlum şimdi 6 aylık, ben de öyle olduğumu düşünüyorum" dedi. Yapay kalp takılmadan önce çok zorlandığını, merdiven çıkamadığını, geceleri uykularının bölündüğünü aktaran Ayyıldız, tüm sorunlarının geçtiğini dile getirdi.

KALP NAKLİ YAPILACAK

■ Oğuzhan Ayyıldız, kalp yetmezliği yaşadığı 10 yıllık sürecin son bir ayında yemek yiyemez ve nefes darlığından geceleri uyuyamaz hale geldi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son evre kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan Ayyıldız'a organ bulunana kadar kalbin kan pompalama görevini üstlenen 'yapay kalp' cihazı takılmasına karar verildi.

KALBİ SIRTINDA YAŞIYOR

■ Ayyıldız, hamile eşinin yaklaşan doğumunda yanında olmak için ameliyatını bir haftalığına ertelese de o gece rahatsızlanarak acile kaldırıldı. Eşi de aynı gece hastaneye kaldırılan Ayyıldız, oğlunun dünyaya geldiği saatlerde ameliyata girdi. Eşi başka hastanede çocuğunu kucağına alırken, Ayyıldız'a da yapay kalp cihazı takıldı. Ayyıldız, şimdi yapay kalbini sırtında taşıyarak hayatını sürdürüyor.