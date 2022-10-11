O illere sağanak uyarısı!

O iller için sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji saat verdi...

11 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim il il hava raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 9°C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açıkMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.