O illere sağanak uyarısı!

O iller için sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji saat verdi...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor. 11 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu...
11 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim il il hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 9°C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açıkMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.