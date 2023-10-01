Numan Kurtulmuş'tan TBMM'nin açılışında net mesaj: Türkiye terörün gündemine teslim olmayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır." dedi.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Terör saldırılarının arkasında onlara silah, lojistik ve siyasi destek veren bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ve destekler kaldırılıncaya kadar devam edecektir.
Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir
Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır
Ayrıntılar geliyor.
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