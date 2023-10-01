TBMM'nin açılışında net mesaj: Türkiye terörün gündemine teslim olmayacak

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Terör saldırılarının arkasında onlara silah, lojistik ve siyasi destek veren bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ve destekler kaldırılıncaya kadar devam edecektir.



Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir



Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır

Ayrıntılar geliyor.