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Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor
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22 Şubat 2024 Perşembe 19:53:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 19:53:00

Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Norveç Hava Yolları'nın 14 Nisan'dan itibaren Oslo-İstanbul seferlerine başlayacağını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Norveç Hava Yolları, 14 Nisan 2024 itibarıyla çarşamba ve cuma günleri Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlayacak. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesine yer verildi.

Böylece İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 101'e ulaşmış olacak.

Etiketler : İstanbul Havalimanı Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul seferleri
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