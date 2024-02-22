Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Norveç Hava Yolları'nın 14 Nisan'dan itibaren Oslo-İstanbul seferlerine başlayacağını duyurdu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Norveç Hava Yolları, 14 Nisan 2024 itibarıyla çarşamba ve cuma günleri Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlayacak. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesine yer verildi.
Böylece İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 101'e ulaşmış olacak.
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