Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.