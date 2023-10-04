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Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
04 Ekim 2023 Çarşamba 13:03:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 13:03:00

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : nobel kimya kuantum noktaları bilim insanları
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