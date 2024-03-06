Nişanda kitap okuma saati
Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından törene katılan herkes 30 dakika kitap okudu.
Uşak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı. Okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi. Önceki akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti.
Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi. Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ile 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.