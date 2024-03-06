VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ile İsrail arasında kriz: 'Kabul edilemez' olduğunu açıkça ilettik
'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon!
CHP'de kriz bitmiyor... İstifa dalgası kapıda!
İTÜ Yerleşkesinde büyük yangın
Malavi'de sel ve toprak kayması 6 can aldı
ABD ön seçimlerinde "Süper Salı" heyecanı
06 Mart 2024 Çarşamba 06:49:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 06:49:00

Nişanda kitap okuma saati

ABONE OL

Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından törene katılan herkes 30 dakika kitap okudu.

Uşak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı. Okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi. Önceki akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti.

Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi. Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ile 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

Etiketler : nişan kitap uşak
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX