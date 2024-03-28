Nisan'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yok
Kaynak: TRT Haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.
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