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28 Mart 2024 Perşembe 19:16:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 19:16:00

Nisan'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yok

Kaynak: TRT Haber

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

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Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ELEKTRİK DOĞALGAZ ZAM NİSAN
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