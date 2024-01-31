Nijer Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
AA'da yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret kapsamında Zeine, 3 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.
Ankara'da 1 Şubat'ta yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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