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08 Eylül 2023 Cuma 22:18:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 22:18:00

New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeyle saldırdı.

AA'nın yetkililerden edindiği bilgilere göre olay yerel saatle 10.46 civarında gerçekleşti.

Türkevi binasının ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu kitabı yere atarak tekmelemeye başladı.

Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

Söz konusu kitabın Kuran'ı-Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı.

Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı, daha sonra tekmeleyerek dikkat çekmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Etiketler : Türkevi NEW YORK KUR'AN
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