VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
New York'ta palalı saldırı... 3 polis yaralı
İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
"2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık"
TBMM Başkanı Şentop: Dünya büyük bir dönüşümün içinden geçiyor
01 Ocak 2023 Pazar 20:28:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 20:28:00

New York'ta palalı saldırı... 3 polis yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

New York'taki yeni yıl kutlamaları sırasında polise palalı saldırı yaşandı. Yapılan açıklamada, “19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı.” ifadelerine ye verildi.

ABD'de New York Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında üç polisin palalı saldırı sonucu yaralandığı belirtildi.

New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, "19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı." dedi.

Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı'ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti.

Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

NYPD'nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya "terörizm incelemesi" için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Driscoll, saldırıyla bağlantılı devam eden herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.

İsmi açıklanmayan ve Maine eyaletinden geldiği belirtilen saldırganın sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı, New York'taki kutlamalara sadece polise saldırmak için gelip gelmediğinin araştırıldığı ifade edildi.

Etiketler : NEW YORK AMERİKA PALA SALDIRI
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Kiltli Ersin!

Kiltli Ersin!
13 Ocak'ta dijitalde

13 Ocak'ta dijitalde
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
Nişantaşı'nda terör estirdi

Nişantaşı'nda terör estirdi
Yeni yıl buluşması

Yeni yıl buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX