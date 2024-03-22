NATO'dan Türk askeri paylaşımı! Gurur dolu anlar

Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin ardından Mehmetçik, Kosova'ya intikal etti. Gelişme, NATO'nun talebi üzerine yaşandı.

Türk birliği, bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini aldı.

NATO'DAN GURURLANDIRAN TÜRK ASKERİ PAYLAŞIMI

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Türk askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

KFOR'un X hesabından yapılan paylaşımda, Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın Prizren'deki Sultan Murat Kampı'nda görevli Türk askerlerini ziyaret etme anları yer aldı.

Paylaşımda, "Birlikte Daha Güçlüyüz" anlamına gelen "StrongerTogether" etiketine de yer verildi.

KFOR'UN KOMUTASI TÜRKİYE'DE

NATO, Türk birliğinin konuşlandırılmasının, Kosova'da yaşayan tüm toplulukların güvenliğinin sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığı yansıttığını bildirdi.

Bu arada Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devraldı.

1999'DA KOSOVA'DA GÖREVE BAŞLADI

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.