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28 Mart 2023 Salı 11:05:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 11:05:00

NATO kuralları hatırlatıldı! MSB'den Fransa'ya "terör" tepkisi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."

Etiketler : milli savunma bakanlığı fransa terör örgütü nato

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