NATO kuralları hatırlatıldı! MSB'den Fransa'ya "terör" tepkisi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."
- Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu
- Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
- Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu hedefleniyor
- NATO kuralları hatırlatıldı! MSB'den Fransa'ya "terör" tepkisi
- Bahar havasına "mart" molası: Ankara'ya yarın kar geliyor
- Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı