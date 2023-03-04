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04 Mart 2023 Cumartesi 07:26:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 07:26:00

Mutluluk için yollarda

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Adıyaman'da ailesiyle enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Muhammed Özbek, köpeği Jülide ile birlikte yollara düştü. Tek amacı çadır kentlerde sosyal etkinliklere Jülide ile katılarak çocukların yüzünü güldürmek.

Adıyaman'da ailesiyle enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Muhammed Özbek, köpeği Jülide ile birlikte yollara düştü. Tek amacı çadır kentlerde sosyal etkinliklere Jülide ile katılarak çocukların yüzünü güldürmek.

OLUMSUZ ETKİLERİ ATLATMA ÇABASI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ailesiyle kaldığı evde depreme yakalanan ve sıkıştığı enkazdan bir saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki Muhammed Özbek, Kahta Gençlik Merkezi ve Kahta Genç Kızılay gönüllüleri ile çadır kentteki çocuklara yönelik psikososyal etkinliklere katılıyor. Anne ve babası da yıkıntılar arasından sağ çıkarılan Özbek, depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalışan çocuklara yardımcı olmak amacıyla sempatik ve sıcakkanlı köpeği "Jülide" ile minik depremzedelerin oyunlarında yer alıyor.

ÇOCUKLAR JÜLİDE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Deprem gecesi ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Muhammed, "Tavandan kocaman taşın üzerimize geldiğini gördük. Hemen kendimizi korumak için yere doğru kapandık" dedi. Çocuklara yönelik psikososyal etkinliklere deprem sırasında dışarıda olan köpeğiyle destek verdiğini anlatan Muhammed, "Her gün köpeğim Jülide'yi alıp geliyorum. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Çocukların mutluluğu bizim için her şey, onların gülümsemesi yeter. Çocuklar köpeği çok seviyorlar. Onunla oynuyorlar" ifadesini kullandı.

Enkazdan çıkan gönüllü gençlerden Muhammed, köpeği Jülide ile birlikte her gün çocukları eğlendiriyor.

Etiketler : Adıyaman psikososyal etkinlikler Jülide Muhammed Özbek

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