VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum'dan saldırıda yaralanan kadına ziyaret
Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak depremi!
NATO'da Rusya alarmı! Avrupa'ya 'silah üretimini arttırın' talimatı
Silahlı saldırıya uğramıştı: Aziz Yeniay'dan ilk açıklama!
İran'dan Netanyahu'nun ateşkese engel olduğu çıkışı: "Kurtulmanın çözümünü savaşta buluyor!"
ABD ve İngiltere uçakları yine bombaladı: Çok sayıda ölü var!
10 Şubat 2024 Cumartesi 23:06:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 23:06:00

Murat Kurum'dan saldırıda yaralanan kadına ziyaret

ABONE OL

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Etiketler : Murat Kurum Terör saldırısı AK Parti Küçükçekmece
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX