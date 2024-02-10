Murat Kurum'dan saldırıda yaralanan kadına ziyaret

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.