Murat Kurum'dan saldırıda yaralanan kadına ziyaret
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Kurum, yaralının durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
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