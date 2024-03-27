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27 Mart 2024 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 10:31:00

Murat Kurum'dan "esnafın yanındayız" mesajı: Bizi başka işler peşinde görmeyecekler

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Gecenin 3'ünde nasıl esnafla birlikteysek, onların derdini dinliyorsak, Murat Kurum esnafın, İstanbullunun her zaman yanında olacak. Bizi başka işler peşinde görmeyecekler." dedi.

Kurum, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, buradaki halin, İstanbul'un sebze meyve ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak için aralıksız çalıştığını söyledi.

Esnafın sorunlarını titizlikle dinlediklerini belirten Kurum, halin sorunlarına ilişkin de kapsamlı projeler hazırladıklarını kaydetti.

Murat Kurum, otopark ve hal içi ulaşım gibi sorunları hızlı bir şekilde çözmek için kolları sıvayacaklarını vurgulayarak, "Maalesef halimiz yapısal anlamda tam anlamıyla esnafımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor." diye konuştu.

Burayı çok daha güzel hale getirecek çalışmaları esnafla ele ele verip yapacaklarını kaydeden Kurum, "İstanbul'a, esnafımıza yakışır, burada hem esnafımızın güzel hizmetler vereceği, hem de İstanbullunun ucuz meyve, sebzeye erişebileceği anlayışla burayı baştan aşağı yenileyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kurum, halin yenilenmesi sürecinde büyük bir otopark yapılacağını aktararak, İstanbul geneli tedarik zinciriyle ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul'da lojistiğe ilişkin önemli adımlar atacaklarını belirten Kurum, "Gerek ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine almak, gerekse İstanbul'daki lojistik sayısını, yapacağımız lojistik köyleriyle birlikte arttırmak suretiyle buraya gelen giden ağır vasıta trafiğini de kontrol altına alacak ve esnafımıza da destek verecek adımları inşallah atacağız." ifadesini kullandı.

"İSTANBUL'U HUZURLU VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞACAĞIZ"

Murat Kurum, İBB Başkanı seçildikten sonra kapısının herkese açık olacağını ve her zaman sahada bulunacağını dile getirerek, "Gecenin 3'ünde nasıl esnafla birlikteysek, onların derdini dinliyorsak, Murat Kurum esnafın, İstanbullunun her zaman yanında olacak. Bizi başka işler peşinde görmeyecekler." dedi.

Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Kurum, göreve başlamak için sabırsızlandığını vurguladı.

Kurum, İstanbul'u huzurlu ve yaşanabilir bir şehir yapmak için aralıksız çalışacaklarını ifade ederek, "İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan esnafımızla, vatandaşımızla birlikte kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır yaptığımız gibi yine İstanbul'umuza, ülkemizin her bir köşesine hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri ve bazı partililer de eşlik etti.

Etiketler : murat kurum istanbul seçim
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