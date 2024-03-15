"Murat Kurum kazanacak' dedim, linç ettiler"

Başkanlığını Murat Gezici'nin yaptığı Gezici Araştırma Merkezi, anket sonuçlarını açıkladı. Katıldığı TV programında, "Ekrem Bey öndeydi fakat Murat Kurum aşama aşama yükselerek geldi. İmamoğlu'nun %47'lerden %43.5'e kadar gerilediğini, Kurum'un ise 3 farklı araştırmanın 3'ünde de yükselerek geldiğini görüyoruz; 44.1 çıkıyor. Aradaki fark 1.8'e kadar açılacak" dedi.



Araştırmacı Murat Gezici, bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafından büyük bir baskıya uğradığını duyurdu, "24 yıldır sektördeyim. Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu tepkiler insanlık dışı" diyerek isyan etti.