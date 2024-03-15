"Murat Kurum kazanacak' dedim, linç ettiler"
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Araştırmacı Murat Gezici, son anketi sonrası uğradığı lince isyan etti. Ankette Murat Kurum yüzde 44.1, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 çıktı. Gezici, çalışmayı analiz ederken “Kurum yükselişte, 1.8 puan farkla kazanacak” dedi. Gezici, yaşadığı lince, “İlk kez böyle bir baskı gördüm. Rakip 0.6 puan fazla çıktı diye yapılan hakaretler insanlık dışı” diye tepki gösterdi.
Başkanlığını Murat Gezici'nin yaptığı Gezici Araştırma Merkezi, anket sonuçlarını açıkladı. Katıldığı TV programında, "Ekrem Bey öndeydi fakat Murat Kurum aşama aşama yükselerek geldi. İmamoğlu'nun %47'lerden %43.5'e kadar gerilediğini, Kurum'un ise 3 farklı araştırmanın 3'ünde de yükselerek geldiğini görüyoruz; 44.1 çıkıyor. Aradaki fark 1.8'e kadar açılacak" dedi.
Araştırmacı Murat Gezici, bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafından büyük bir baskıya uğradığını duyurdu, "24 yıldır sektördeyim. Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu tepkiler insanlık dışı" diyerek isyan etti.
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