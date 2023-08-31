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Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
31 Ağustos 2023 Perşembe 19:08:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 19:08:00

Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve fiber teknedeki 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : göçmen kurtarma Bodrum Sahil Güvenlik
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