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03 Kasım 2023 Cuma 07:09:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:09:00

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 11,22 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler : mupla datça deprem
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