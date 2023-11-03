Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz -[160.78 km]Datça (Muğla)
Tarih:2023-11-03
Saat:06:55:37 TSİ
Enlem:35.258 N
Boylam:27.217 E
Derinlik:11.22 km
Detay:https://t.co/KaWP7PmIl4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, yerin 11,22 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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