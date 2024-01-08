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08 Ocak 2024 Pazartesi 19:14:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 19:14:00

Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Milas ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Etiketler : yasa dışı göç Muğla düzensiz göçmen
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