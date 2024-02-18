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18 Şubat 2024 Pazar 13:53:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 13:53:00

MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin, güçlü ve güvenilir bir üye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 72'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz ittifaka dahil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın merkezinde yer aldığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, NATO Kara Komutanlığına ve NATO kuvvet yapısındaki yüksek hazırlık seviyeli kara kuvveti karargahından biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargahı'na da (3'üncü Kolordu Komutanlığı) ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir."

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye nato
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