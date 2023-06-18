MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.
Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun. İyi ki varsınız!#MillîSavunmaBakanlığı #BabalarGünü pic.twitter.com/vExF1Ountk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2023
Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü'ne ilişkin mesajlarına yer verildi.
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