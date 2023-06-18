MSB'den "Babalar Günü"ne özel video

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.



Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun. İyi ki varsınız!#MillîSavunmaBakanlığı #BabalarGünü pic.twitter.com/vExF1Ountk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2023

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü'ne ilişkin mesajlarına yer verildi.