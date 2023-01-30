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30 Ocak 2023 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 17:26:00

MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb terörist habur Terörle Mücadele
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