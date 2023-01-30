MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/dCkYFVU5fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2023
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