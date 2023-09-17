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17 Eylül 2023 Pazar 15:17:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 15:17:00

MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakaladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye sınır terör örgütü deaş
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