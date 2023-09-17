MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakaladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2023
Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cI0jsRaRgu
Açıklamada, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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