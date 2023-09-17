MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cI0jsRaRgu