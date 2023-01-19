MSB: 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla ülkeye gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Yunanistan'dan zorla ülkeye gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu.
1⃣Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/DF93PKX9VM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
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