14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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28 Kasım 2022 Pazartesi 10:37:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 10:37:00

MSB: 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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