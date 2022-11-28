14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi
Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:
"Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi."
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