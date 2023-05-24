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24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06:00

Montaj ürünü bu zatın miladı doldu

Kaynak: Akşam

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Başkan Erdoğan'ın “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar” sözlerine hakaretle karşılık veren 7'li masanın adayı büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır” dedi.

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretlerine bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den destek gördüğüne dair TRT'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar 'haydi, haydi, haydi' türü. Kandil'dekilerle bu şekilde; ama montaj, ama şu, ama bu. PKK'lılar bunlara destek verdi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyadan hakaret etti, "Montajcı sahtekar" dedi. Bu hakarete büyük tepki geldi:

TEMİZ SİYASETİ SAVUNACAĞIZ

■ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle. Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz."

■ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır."

■ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "14 Mayıs'tan önce terör destekçilerine siyasi asistanlık yaptınız, 14 Mayıs'tan sonra sahte milliyetçilik elbisesi giydiniz. Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız..."

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi attığı "Öndeyiz" paylaşımını alıntılayarak, "Tescilli sah-te-kar!" dedi.

■ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Üslup kişinin aynasıdır. Senin için 'seviye' artık sözkonusu değil, çünkü sen 'çukur' olmayı seçtin."

■ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Kasetle geldi. Yalan, iftira ve hakaretle devam etti. Bir fırıldak olarak döne döne siyasete veda edecek. Bu seviyesizlikten kurtulmamıza sadece birkaç gün."

Etiketler : 7'li masa Hamza Dağ Hayati Yazıcı Mustafa Varank Kılıçdaroğlu
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