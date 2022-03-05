'Tesettürle almıyoruz' skandalına tepkiler çığ gibi

Neye uğradığını şaşıran kadınlar cep telefonu ile kaydettiği o anların videosunu sosyal medyada paylaştı. İşletmenin tutumu her kesimden insanın eleştirisine neden oldu. "Yıl 2022 olmuş ama Türkiye'de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor" diyen sosyal medya kullanıcıları, 'Bu kanunen suçtur, hesap sorulmalı' diyerek restorana tepki yağdırdı.



İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Momo Bebeköy isimli restoranın başörtülü müşterilere skandal tutumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mağdur olan kadın müşterilerin kaydettiği görüntülerde, restoran çalışanının kadınlara, Tesettürle alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuluyor.

Beşiktaş'ta bir mekan tesettürlü olduğu için müşterileri içeri almadı: Burası özel mülk almak zorunda değilim!

İstanbul Beşiktaş'taki bir mekanda yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki gördü. Bebek'te bir kafenin, gelen iki tesettürlü kızı içeri almaması ve ardından yaşananlar her görüşten insanı rahatsız etti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde işletme görevlisinin, "Tesettürle alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz. sözleri dikkat çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Başörtülü oldukları gerekçesiyle mekana alınmayan kadınlar, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her kesimden insan sergilenen tutumdan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. "Yıl 2022 olmuş ama Türkiye'de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor" diyerek işletmeden hesap sorulması gerektiğini ifade etti.