Modern Nene Hatun

Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 24 yaşındaki Türk kızı Gülfem, depremlerin ardından tonlarca yardım malzemesini TIR'a yükleyip yola çıktı. Tek başına 4 gün süren yolculukta 4 bin 300 kilometre yol kat eden Gülfem'e Nene Hatun benzetmesi yapıldı.

TÜRK-FRANSIZ DOSTLUK CEMİYETİ

Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Gülfem Zengin 4 yıl önce hayalindeki meslek olan TIR şoförlüğünü yapmaya başladı. Kendi TIR'ıyla taşımacılık yapan Gülfem Zengin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yardım için harekete geçti. Türk-Fransız Dostluk Cemiyetinin topladığı giyim, battaniye, gıda, kedi-köpek maması, ilaç gibi tonlarca yardım malzemesini TIR'a yükleyen Gülfem hiç zaman kaybetmeden yola çıktı.

DİĞER TIRLARIN PEŞİNE TAKILIP GELMİŞ

Nene Hatun ruhunu yaşatan Türk kızı, tek başına 4 gün süren yolculukta 4 bin 300 kilometre yol kat etti. Elini taşın altına koymak istediğini vurgulayan Gülfem şunları anlattı: "Çok acil şoför ve TIR aranıyordu. Masrafları hiç düşünmeden yola koyuldum. Yapayalnız, yolda kimseyi tanımadan tek başıma bölgeye geldim. Yolda Türk TIR'larını gördüğümde peşlerine takıldım. Onların durduğu yerde durdum, devam ettikleri yerde devam ettim. Şu an bedenim Fransa'da ama aklım hala depremzedelerde."

Deprem yardımları nedeniyle özellikle sosyal medyadan çok güzel mesajlar aldığını aktaran Gülfem Zengin, "Deprem döneminde yaptığımız faaliyetlerle ilgili 'Nene Hatun' benzetmeleri çok kez yapıldı. Gerçekten güzel, motive edici mesajlar aldım. Bu beni çok gururlandırdı" dedi.