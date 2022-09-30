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30 Eylül 2022 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 10:25:00

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi

Kaynak: IHA

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MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde düzenlenen operasyonda, 1'i ölü olmak üzere 19 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

DEAŞ'ın Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle ÖSO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalanırken, 350 kilogram TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm'lik havan mühimmatı, 2 adet taarruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında otomatik tüfek ele geçirildi.

Teröristler Türk askeri araçlarına eylem girişiminde bulunduklarını itiraf etti

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını itiraf ettiler.

Etiketler : DEAŞ MİT Suriye
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