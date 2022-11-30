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30 Kasım 2022 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 09:35:00

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe: Sözde istihbarat yöneticisi etkisiz

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.

Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.

Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.

"Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.

Ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı terör örgütü pkk fatma onur
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