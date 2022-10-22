İçişleri duyurdu! Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

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22 Ekim 2022 Cumartesi 14:54:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 14:54:00

MİT ve EGM'den ortak operasyon: Cebrail Gündoğdu İzmir'de yakalandı

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İçişleri Bakanlığı Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan 2022 tarihinde uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emmiyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇİRİLDİ

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan;

EMRE-ZAFİR kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma ve/veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğünce yakalanması sağlandı.

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