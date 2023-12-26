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26 Aralık 2023 Salı 17:14:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 17:14:00

MİT, şehitlerin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu

Kaynak: AA

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MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.

Bunun üzerine saha ajanlarını harekete geçiren MİT, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Suriye'de Kamışlı, Amude ve Aynularab bölgelerinde sivil görünümlü faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Daha sonra bu tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Stratejinin belirlenmesi ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan MİT, örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesislerini nokta atışıyla imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu.

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ ÖNEM GÖSTERİLDİ

Güvenlik kaynakları, MİT'in yürüttüğü operasyonlarda, sivillerin ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesine azami önem verildiğini belirtti.

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke, karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiğini bildiren güvenlik kaynakları, MİT operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

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Etiketler : MIT sorumlusu MİT terör örgütü MİT operasyonları
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