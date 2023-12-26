VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bizim terörle mücadelemiz her zaman devam edecek"
"Biz TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz"
32 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon
Ukrayna: Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduk
Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
26 Aralık 2023 Salı 09:51:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 09:51:00

MİT, PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne 2005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu olduğunu belirlendi.

Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen terörist Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit operasyon pkk kck sefa akman
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX