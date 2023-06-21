MİT operasyonları PKK elebaşına itiraf ettirdi..."Erdoğan, durmadan bizi vuruyor"

MİT, Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin sınırlarında tehdit unsuru oluşturan terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor.

Son olarak Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti.

Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin öldürüldüğü operasyon için terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, "Cinayetler serisinin sonuncusu, bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz" açıklaması ile Türk ordusunu hedef aldı.

"ERDOĞAN SENELERDİR DURMADAN BİZİ VURUYOR"

Teröristbaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada örgütün içinde bulunduğu kaçınılmaz sonu ve çaresizliği itiraf etti.

Terörist Salih Müslim, saklandığı mağaradan verdiği röportajda "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyerek, Türkiye'nin amansız mücadelesi karşısındaki çaresizliklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİ MESAJI

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı Türkiye'nin son terörist yok edilene kadar operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, seçimden önce yaptığı açıklamada konuya ilişkin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale geldi. Huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Son teröristte ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartılana dek operasyonlarımız ülkemizin içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız" ifadelerini kullandı.