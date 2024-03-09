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MİT kıskıvrak yakalamıştı: O MOSSAD ajanlarının ifadesi ortaya çıktı
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09 Mart 2024 Cumartesi 18:24:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 18:24:00

MİT kıskıvrak yakalamıştı: O MOSSAD ajanlarının ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: TRT Haber

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Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, 'Victoria' kod adlı MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Ortadoğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, 'Victoria' kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod adlı MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Casuslar, şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul etti.

Ekipteki isimler, Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Etiketler : MİT MOSSAD İSRAİL AJAN YAKALAMA
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