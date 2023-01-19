19 Ocak 2023 Perşembe 14:51:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 14:51:00
MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
Kaynak: TRT Haber
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YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
MİT başkanlığı bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak.
50/d kapsamındaki araştırma görevlileri 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
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