MİT Başkanı Kalın ABD'de: CIA ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
MİT Başkanı Kalın, Washington'da CIA Başkanı William BURNS ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişlerinde de temaslarda bulunacak.
Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.
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