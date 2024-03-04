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04 Mart 2024 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 18:35:00

MİT Başkanı Kalın ABD'de: CIA ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

MİT Başkanı Kalın, Washington'da CIA Başkanı William BURNS ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişlerinde de temaslarda bulunacak.

Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.

Etiketler : İbrahim Kalın MİT ABD GÖRÜŞME CIA
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