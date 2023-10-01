Mısır'dan Ankara'da meydana gelen terör saldırısına kınama
Kaynak: AA
Mısır, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa ait resmi Facebook sayfasında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, Mısır'ın, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.
Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.
Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.
- Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor
- Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
- TEKNOFEST İzmir sona erdi
- Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Silah yurt dışı menşeili olabilir
- Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu devam edecek
- Emine Erdoğan'dan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşım