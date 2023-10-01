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01 Ekim 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 18:20:00

Mısır'dan Ankara'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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Mısır, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa ait resmi Facebook sayfasında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Mısır'ın, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Etiketler : terör saldırısı kınama ANKARA MISIR
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