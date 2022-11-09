Mısır ile problem çözüldü! Türkiye milyonlarca dolar kazanacak

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, oda binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mısır ile yaşanan ödeme probleminde üretici ve ihracatçı firmaların büyük sıkıntı yaşadığını ancak bu problemi giderdiklerini söyledi.

MISIR İLE PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Balcıoğlu, "Mısır ile çelik mutfak eşyaları ihracatının yoğun olduğu ülke ile ödeme problemi vardı. Bu ödeme problemi konusunda birçok sıkıntılar yaşadık halen de yaşıyorduk. Önce Ticaret Bakanlığı'na müracaat ettik ödeme sistemini değiştirdik. Metal mutfak eşyaları ihracatında Mısır ile yaşadığımız sorunlara yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız yoğun ve ısrarlı girişimler sonucunda ihracat bedellerinin ihracat tarihinden itibaren bin 820 gün içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğundan muaf tutularak tutulan ülkeler arasına Mısır da ilave edilmiştir. Bu bizim için oldukça sevindirici, mutlu bir haber" diye konuştu.

TÜRKİYE MİLYONLARCA DOLAR KAZANACAK

Üretimi yapılmış, siparişi alınmış stokta bekleyen birçok metal mutfak eşyası ve tekstil ürünlerinin şu anda depolarda olduğunu belirten Balcıoğlu, "Depoda bulundurulan malın tutarı Kahramanmaraş için 36 buçuk milyon dolar değerinde. Bu sabit duran mal, kısa süre içerisinde Mısır'a gidecek ve ödemeleri gelecek. Bu tutar büyük bir meblağ, özellikle nakit sıkıntısının yaşandığı şu günlerde bunlar bizim üreticimiz ve ihracatçımız için oldukça kıymetli ve önemliydi. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti ve bu kararın arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.