26 Şubat 2023 Pazar 21:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 21:30:00
Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek!
Kaynak: TRT Haber
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.
Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir araya gelecek.
İki bakanın ortak basın toplantısı sonrası, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.
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