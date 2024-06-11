Miniklerin yemekleri öğrencilerden





Yalova'da 450 kız öğrencisi olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 90 öğrencisinin yaptığı yemeklerle günlük 800 ana okulu öğrencisinin karnını doyuruyor.

Okul Müdürü Fatih Olğun, "Her ay 500-600 bin liralık faturalandırma yapıyoruz. Devletimize aktarılacak olan tüm paylar ayrıldıktan sonra kalan paranın yüzde 30'luk kısmını öğrencilerimize veriyoruz" diye konuştu.