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11 Haziran 2024 Salı 07:17:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 07:17:00

Miniklerin yemekleri öğrencilerden

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Yalova'da kız öğrenciler her gün 11 okuldaki 800 anaokulu öğrencisine yemek yapıyor.


Yalova'da 450 kız öğrencisi olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 90 öğrencisinin yaptığı yemeklerle günlük 800 ana okulu öğrencisinin karnını doyuruyor.

Okul Müdürü Fatih Olğun, "Her ay 500-600 bin liralık faturalandırma yapıyoruz. Devletimize aktarılacak olan tüm paylar ayrıldıktan sonra kalan paranın yüzde 30'luk kısmını öğrencilerimize veriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : yalova yemek öğrenci
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