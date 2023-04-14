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14 Nisan 2023 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 13:40:00

Mimar Kerem Büyük'ten mimarlık öğrencilerine tavsiyeler

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Mimarlık mesleğine, ailesindeki mimar ve mühendisler sayesinde küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Kerem Büyük, mimarlık öğrencileri için önemli tavsiyelerde bulundu

Mimarlığın yaratıcı ve teknik yönlerini birleştiren, topluma ve çevreye değer katan bir meslek olması sebebiyle cazip geldiğini belirten Kerem Büyük, "Mimarlık kariyerimi, sürekli öğrenme ve kendimi geliştirme üzerine kurulu bir hedefle planladım. Gelecekte, daha fazla sürdürülebilir ve toplum odaklı projeler üretmek, aynı zamanda genç mimarları eğitmek ve mentorluk yaparak deneyimlerimi paylaşmak istiyorum." dedi.

"Öğrenmeye açık olun"

Yeni başlayan bir mimarlık öğrencisine veya meslektaşlarıma verebileceğim tavsiyelerin başında öğrencilerin öğrenmeye açık olması gerektiğinin altını çizen Büyük, "Sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık olun. Mimarlık, sürekli değişen bir alan olup, yeni teknolojiler ve yöntemler öğrenmek önemlidir. Sabırlı ve çalışkan olun. Mimarlık eğitimi ve kariyeri zorlu olabilir, ama başarılı olmak için çaba sarf etmek ve kararlılık göstermek önemlidir.

"Başarılı mimarlardan ilham alın"

Bir öğrencinin kendi projelerini geliştirmede ilham alması gerektiğini belirten Büyük, "Başarılı mimarlar ve projelerinden ilham alın, ancak kendi tasarım dilinizi ve yaklaşımınızı geliştirmeye çalışın. Kendine özgü bir stil yaratmak, uzun vadede başarınızı artırabilir." dedi.

"Sektöre atılmadan staj yapın"

Büyük, "Staj ve iş deneyimi fırsatlarını değerlendirin. Pratik deneyim kazanmak, teorik bilginizi pekiştirmenize ve sektördeki beklentileri anlamanıza yardımcı olacaktır. Ağ kurma ve sosyal etkileşime önem verin. Mimarlık camiasında tanınmak ve değerli bağlantılar kurmak, kariyerinizde size avantaj sağlayabilir." dedi.

Ekip çalışması önemli

Büyük, "Ekip çalışması ve iletişim becerilerinizi geliştirin. Mimarlar, farklı disiplinlerden uzmanlarla çalışmak zorunda kalırlar ve projelerin başarısı, etkili iletişime bağlıdır. Sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık konularına önem verin. Geleceğin mimarları olarak, çevreye ve topluma daha fazla değer katacak projeler üretmek sizin sorumluluğunuzdur."

Etiketler : Ekip çalışması Staj ve iş deneyimi Kerem Büyük Mimarlık kariyeri
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