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16 Ekim 2022 Pazar 13:02:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 13:02:00

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Mahkeme cezayı iptal etti

Kaynak: İHA

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Sulh Ceza Hakimliği, sürücüleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Fahri trafik müfettişince emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere sürpriz ceza gönderebiliyor.

Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'ne bağlı bir müfettiş, 2918 Sayılı Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelmesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları' maddesinin ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari para cezası yazdı.

Sürücü cezaya avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunu'nun 25. ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiği öne sürüldü.

Sulh Ceza Hakimliği, yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 28/8-b maddesi gereğince kaldırılmasına hükmetti.

Hakimlik kararında, "Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

Etiketler : trafik cezası sulh ceza hakimliği emniyet
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