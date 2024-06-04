UYGULAMALI EĞİTİM GÖRÜYORLAR



Bursa'daki Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nda birçok ilden gelen jandarma personeli, otomobil ve arazi araçlarıyla devriye müdahale eğitimi alıyor.

Özel hazırlanan parkurlarda 'Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi' verilen personelle bir araya gelen milli ralliciler Mert Becce ile Hakan İsen; kaygan zemin, engebeli arazi, çukur ve tümseklerde yapmaları gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunup deneyimlerini uygulamalı anlattı.

24 FARKLI KURSTA TÜM DETAYLAR VAR



Albay Ercan Yiğit, okulun 2019 yılında kurulduğunu, başta 3 olan kurs türünün 24'e yükseldiğini söyledi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Ersöz de, her türlü hava ve yol durumunda güvenli sürüş teknikleri, araçların aktif ve pasif güvenlik sistemleri, genel trafik kuralları, savunmaya dayalı sürüş, arazi araçlarının teknik özellikleri, sürüş sırasında dikkat dağıtıcı eylemler ile sürüş modları konularında dersler verdiklerini belirtti.

HER TÜRLÜ ZORLU ŞARTLARA HAZIRLAR



Mert Becce, "Yeri geliyor çamurlu sudan geçmeleri, toprakta, bozuk zeminde aracı kullanmaları, aynı aracı asfaltta da kullanmaları gerekiyor. Bu araçların farklı zeminlerde kullanımları farklı beceriler gerektiriyor. Bu eğitimlerde neler yapmaları gerektiğini öğreniyorlar" dedi.