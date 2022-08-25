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25 Ağustos 2022 Perşembe 22:54:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 22:54:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlıklarına ait sosyal medya hesaplarının bulunmadığını sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.

Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bakanımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve birliklerimize ilişkin resmi açıklamalar Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Kuvvetlerimiz adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb akar
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