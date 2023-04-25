VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığından 'dörtlü toplantı' açıklaması
Bakan Yanık: Yaşlı Yaşam Köyleri kurulacak
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Burkina Faso'da devlet nişanı verildi
Başkan Erdoğan: Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke
İçişleri Bakanı Soylu'dan 24 TV'ye özel açıklamalar
25 Nisan 2023 Salı 22:24:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 22:24:00

Milli Savunma Bakanlığından 'dörtlü toplantı' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları Rusya'da dörtlü toplantı için bir araya geldi. Toplantının yapıcı bir havada geçtiği duyuruldu, dörtlü formattaki toplantılarının devamının önemi vurgulandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır."

Etiketler : MSB suriye türkiye
Sportif çift

Sportif çift
Çok ağır ilaçlar alıyorum

Çok ağır ilaçlar alıyorum
Ustadan veda

Ustadan veda
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX