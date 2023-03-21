Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Hatay'da devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri de paylaşıldı.