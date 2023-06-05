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05 Haziran 2023 Pazartesi 17:37:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 17:37:00

Yaşar Güler görevi devraldı

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Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini Yaşar Güler'e devretti. Yaşar Güler, yaptığı açıklamada birinci önceliklerinin terörle mücadele olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini Yaşar Güler'e devretti.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Girilemez denilen tüm terör yuvalarına girilmiştir. Hiçbir oldu bittiye izin vermedik, Ege'de haklarımızı çiğnetmedik. Bu süreçte Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı işgalden kurtarmak için omuz omuza çalıştık. NATO, BM, AB'ye katkı yaptık, görevleri de yaptık.

Bu toprakların bize vatan olması için emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Görev yapan silah ve mesai arkadaşlarımıza da başarılı görevler diliyorum. Bu vesileyle Bakanlığı devralan Yaşar Güler'i kutluyor, emir komutasında başarılarınızın devam edeceğini umuyorum.

Yaşar Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu görevi şahsıma tevdi etmesinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle bayrağı devralıyorum. 49 yıl boyunca taşıdığım üniformamı, alnımın akıyla taşımanın onurunu yaşıyorum. Görev sürem içinde de birinci önceliğimiz terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütüyle mücadele edeceğiz.

Hudut güvenliğimiz en üst seviyede sürdürülmeye devam edecektir. Kahraman ordumuzun en büyük kuvvet çarpanı fedakar personelimizin çağa uygun şekilde eğitilmesine devam edeceğiz. Fedakar personelimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

Tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden üstün başarılar diliyorum. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Etiketler : hulusi akar yaşar güler msb
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