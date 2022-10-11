Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki Bakan görüşmede, Brüksel'de yarın başlayıp 13 Ekim'de sona erecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
- Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
- İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
- Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
- 16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner