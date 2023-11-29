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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
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29 Kasım 2023 Çarşamba 00:24:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 00:24:00

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, çalışma ziyareti nedeniyle Türkiye'de bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye'nin binlerce yıllık deneyimi bulunan köklü kurumlara sahip olduğunu, öğretmen eğitimlerinin özellikle desteklemek istedikleri bir konu olduğunu belirterek, eğitim alanında her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Tekin, özel eğitim öğretmenlerinin eğitimi noktasında katkı sağlayabileceklerini vurguladı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, 76 bin kurumla devasa bir aile olduklarını dile getiren Tekin, Milli Eğitim Bakanlığını "Türkiye'nin en büyük ailesi" olarak tanımladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin eğitim geleneğinde temelde iki sacayağı olduğunu belirten Bakan Tekin, bunlardan bir tanesinin toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması, diğerinin de çocukların çağın gerektirdiği donanımla yetiştirilmesi olduğunu ifade etti.

MALDİVLERİN GENÇLERİ TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

Ülkesinin önemli oranda bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, gençlerin, akademik uzmanlığı ve teknolojik yeterliliği sebebiyle yükseköğretim için sıklıkla Türkiye'yi tercih ettiklerini vurguladı.

Muizzu, ülkesindeki gençlerin Türkiye'de eğitim aldığı alanları genişletmek istediklerini, ayrıca özel eğitim alanında eğitim verecek yetkin öğretmen konusunda işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Tekin'in heyetinde, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci yer aldı.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Tekin Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu
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